Dan Alexa este precaut după plecarea de la FC Botoșani: „Nu vreau să spun ceva, pentru că ar cântări greu”

Antrenorul Dan Alexa și-a dat demisia de la FC Botoșani, după ce echipa a fost învinsă azi, în Cupa României, de CSM Alexandria cu 1-2.

„Nu vreau să spun ceva, pentru că ar cântări greu”, a transmis Dan Alexa

Chiar dacă formația patronată de Valeriu Iftime se află pe ultimul loc în Superligă, cu 6p după 14 etape, fără nicio victorie, Alexa susține că FC Botoșani se poate salva de la retrogradare.

„Eu cred că Botoșani se poate salva dacă se va face o analiză asupra lucrurilor ce se fac greșit, trebuie aduși jucători competitivi. Am avut sprijinul tuturor, asta dă încredere că echipa se poate salva. Patronul a fost foarte prezent în ultimul timp.

Există niște jucători cu caracter și nu vreau să spun ceva, pentru că ar cântări greu, pentru că eu chiar vreau ca Botoșani să se salveze. Ce e cert e că nu am câștigat niciun meci și am plecat”, a declarat Dan Alexa, la Digi Sport Special.

Dan Alexa recunoaște că FC Botoșani a arătat foarte rău în ultimele 3 meciuri

Tehnicianul susține că lucrurile au degenerat după eșecul pe teren propriu cu FCSB, 0-1, în etapa a 12-a.

„Într-adevăr, înainte Botoșani era o echipă de top. I-am avut adversari, iar deplasările la Botoșani erau foarte grele, era una dintre cele mai bune echipe. Nu știu ce s-a întâmplat și nici nu vreau să critic foștii mei colaboratori.

Niciodată nu o să caut explicații sau să mă justific la altcineva. Cert este că n-am reușit. În ultimele trei meciuri am arătat foarte rău, iar cred că era normal să plec.

A fost o perioadă foarte intensă, două luni cu foarte multe decizii de luat, unele chiar foarte greu. Ne-a lipsit victoria, deși am avut câteva meciuri foarte bune, dar după meciul cu FCSB ceva s-a rupt.

Meciul de azi a fost cireașa de pe tort. Atmosfera e dată de rezultate. Am simțit că oamenii erau aproape de mine, dar a trebuit să iau niște decizii foarte grele”, a mai spus el.

„Nu pot să stau la infinit să pierd întruna”, admite Dan Alexa

Alexa recunoaște că, în momentul de față, încrederea jucătorilor e la nivel minim. „În pauza meciului cu Sepsi s-a întâmplat ceva, pentru că eu am fost cel care am văzut lucrul ăsta, dar nu vreau să găsesc niciun fel de scuză.

Eu sunt vinovat pentru că n-am reușit să câștigăm niciun meci. Orice ocazie a adversarului, orice gol, orice se întâmplă, totul se dărâmă ca un castel de nisip. Apoi, sunt jucători foarte buni, care pot face diferența, dar care în ultimele meciuri nu i-am avut.

Nici eu nu pot să stau la infinit să pierd întruna. Mereu am fost un om de onoare și am demnitate. Cred că asta m-a ajutat mereu. Am avut sprijinul tuturor din conducere”, a încheiat Alexa.