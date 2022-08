Dan Alexa îi ia la rost pe liderii galeriei lui Dinamo: „Îi cunosc foarte bine. În multe momente au fost și balastru”

Antrenorul Dan Alexa a fost numit principal la FC Brașov în iunie 2022 și vrea să promoveze în Superligă.

Dan Alexa este convins că Dinamo are nevoie de un investitor

În cele 4 etape scurse, echipa de sub Tâmpa a obținut o victorie, două remize și a fost învinsă o dată. Tehnciainul realizează că este mult de muncă pentru îndeplinirea obiectivului, dar este optimist, mai ales după descătușarea în urma victoriei cu 1-0 în fața Ripensiei.

Ca jucător, Dan Alexa a evoluat la mai multe echipe din România, printre care Universitatea Craiova, Dinamo, Poli Timișoara și Rapid. Are trei trofee în palmares, toate cu echipa alb-roșie: Cupa României în sezonul 2002/2003 și eventul în 2003/2004.

El consideră că Dinamo se poate redresa. „Eu cred că dacă va găsi un investitor puternic nu trebuie să o ia de la zero. Dacă nu-l găsește, aceasta este soluția cea mai bună. Să o ia de la capăt pentru că au fost mari probleme în ultimii ani!

Au mai fost și problemele cu spaniolii și aia a fost cireașa pe tort când s-a dus la vale. Dinamo e un club important în fotbalul românesc. Cu foarte mulți suporteri.

Au făcut lucruri lăudabile până acum. A fost prima echipă de la nivelul ăsta care a strâns bani prin acest proiect. Dar nu mai pot să o ducă pentru că mulți s-au retras.

Dinamo are nevoie de un investitor. Dacă vine anul ăsta, nu cred că echipa poate promova, dar în următorii ani, da!”, a declarat Dan Alexa pentru gsp.ro.

„În multe momente, liderii galeriei lui Dinamo au fost și balastru”, este convins Dan Alexa

Fostul fundaș nu ascunde că l-a durut felul în care a fost tratat la ultima experiență la Dinamo. „Am o problemă și cred că fiecare dintre noi o are. Înțeleg un conflict, o supărare, o situație pentru că asta e viața, dar nu înțeleg când ani de zile înjuri de familie, de copii.

Eu am mai spus-o: liderii galeriei lui Dinamo, mai ales că îi cunosc foarte bine, sunt importanți pentru ei, dar în multe momente au fost și balastru. Eu ce-am avut de spus mereu am spus”, a explicat Alexa.

Antrenorul lui FC Brașov recunoaște că, după ultimele experiențe neplăcute, a tras unele învățăminte. „În primul rând, nu mai aleg cu inima! Am ales să fac proiecte din nebunii. Adică proiecte în care doar eu credeam. Poli Timișoara e echipa mea de suflet, iar când am fost acolo manager și antrenor am jucat play-off.

Timpul a demonstrat că am avut dreptate în momentele alea. Îmi doresc Timișoara în prima ligă, dar trebuie să nu alegi cu sufletul!

Mereu m-am întors în locurile unde sunt iubit sau apreciat. Uite un stadion unde sunt foarte iubit. De fapt, cred că dintre toate, nici la Timișoara nu sunt atât de apreciat ca pe Giulești.

Pentru că am fost într-un moment foarte greu pentru club și am reușit o promovare istorică. Mereu mi-am arătat respectul și aprecierea pentru tot ce înseamnă Rapid. O să-l am în inima mea toată viața”, a recunoscut Dan Alexa.

„Ceea ce este la Rapid ar trebui să se întâmple la toate echipele! Există stadion nou, fani minunați, investitor, jucători buni, antrenor foarte bun. La Rapidul din momentul ăsta, toate merg.

Poate să fie o pretendentă clară la titlu. Are cam tot ce-i trebuie. Are 90 la sută din ce echipele din Liga 1 nu au! După mine, la titlu se vor bate Steaua, CFR, Craiova și Rapid”, este părerea lui Dan Alexa.