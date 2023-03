Dan Alexa nu vrea să se despartă de FC Brașov: „Îmi doresc foarte mult să rămân!”

FC Brașov a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 2. Dan Alexa, tehnicianul echipei, a vorbit despre viitorul său.

Mai exact, „Chirurgul” nu își dorește să plece de la echipă, deși contractul său expiră în această vară. Iată ce a spus.

„Îmi doresc foarte mult să rămân!”

„În vară termin contractul cu FC Brașov. Eu îmi doresc foarte mult să rămân, dar lucrurile trebuie să se schimbe, iar clubul să nu se mai confrunte cu problemele din vara trecută, când nu am putut aduce jucători la timp. Încă de la început eu am fost foarte implicat în acest proiect. Dacă în vară lucrurile se reglează voi rămâne, pentru că eu mă simt foarte bine la Brașov. Am vorbit cu cei care conduc, important este să ne așezăm ca și club. Lucrurile au progresat mult din punct de sportiv în ultimul timp. În eventualitatea în care lucrurile se vor regla, eu cred că șansele să jucăm sezonul viitor în play-off cresc. Nu am nicio clauză în contract, clauza cea mai bună este ultimul rezultat. Eu nu o să mă agăț niciodată de contractul cu o echipă, cu un singur patron m-am judecat ca antrenor, e vorba de Ioan Nicolaie, la Astra, care s-a purtat foarte urât cu mine. În rest, am bătut palma și am plecat chiar dacă am pierdut bani”, a spus Dan Alexa, în cadrul unei conferințe de presă.