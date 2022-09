Dan Alexa, reacție după ce a fost eliminat din Cupa României! Ce a spus „Chirurgul”: „Nu meritam să pierdem! Penalty-ul acordat sibienilor a fost foarte ușor acordat!”

FC Brașov a fost elimitată din Cupa României de către FC Hermannstadt (1-1 / 3-5 d.p). Dan Alexa, nervos aproape pe toata durata partidei, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, „Chirurgul” s-a prezentat calm la flashinterviu, având un discurs asumat. Iată ce a spus Dan Alexa.

„Momentul care a dezechibrat jocul a fost eliminearea lui Tudor Saim!”

„Îmi felicit jucătorii pentru că au făcut un meci bun spre foarte bun. Era un meci mare dacă ne și calificam. Cât s-a jucat 11 contra 11 am controlat jocul, apoi ne-am apărat exact, iar sibienii au avut o ocazie de a marca abia în prelungiri. Nu meritam să pierdem. Din păcate, am pierdut la loviturile de departajare. Am jucat în inferiorite numerică mai mult de jumătate din meci în fața revelației din SuperLigă.

Era clar că în prelungiri vom cădea fizic, astfel că loviturile de departajare erau maxim ce se putea obține. Momentul care a dezechibrat jocul a fost eliminearea lui Tudor Saim. O neglijență a lui Saim, un fotbalist de mare caracter, el suferă foarte mult. Îmi pare rău că băieții nu au putut să-l ajute până la capăt astăzi.

Pentru mine, cel mai importat lucru este să-mi refac jucătorii, pentru că azi au făcut un efort incredibil, iar duminică vom juca un meci foarte important. Felicit FC Hermannstadt pentru calificare și le urez succes în grupe”, a spus Dan Alexa, după eșecul cu Hermannstadt.

Dan Alexa dă vina pe arbitraj!

„Penalty-ul acordat sibienilor a fost foarte ușor acordat, iar la faultul la Marc trebuia eliminat jucătorul lui FC Hermannstadt.”, a mai spus tehnicianul brașovenilor.