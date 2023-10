Dan Alexa, reacție după un nou eșec categoric al celor de la Botoșani: „E normal să strige demisia!”

FC Botoșani a suferit o nouă înfrângere. Trupa moldavă a pierdut luni seară acasă cu U Cluj (0-3).

Dan Alexa a reacționat imediat după meci. Iată ce a spus tehnicianul român despre echipa sa.

„E normal să strige demisia!”

„E foarte greu să joci împotriva unei echipe ca U Cluj, cu toate că am început bine, am pus presiune. Am luat gol la prima situație importantă a lor, a venit rapid și golul doi și a fost dificil. Sunt mai mulți factori, problema principală e că luăm prea ușor gol.

Îmi pare rău că nu reușim să fim mai pragmatici, mai concreți și mai realiști pe fază de apărare. E normal (n.r.- ca suporterii să-i ceară demisia), am venit cu toate intențiile mele bune. Mă simt foarte bine la Botoșani. E normal să strige demisia. Ieșirea din această situație… Ne-au lipsit 6 jucători titulari, nu i-am avut.

Singura parte bună e că sunt foarte multe jocuri de acum înainte. Trebuie trasă linia foarte serios, trebuie făcută o analiză, când nu câștigi deloc nu e întâmplător. Când domnul Iftime dorește și-mi dă de înțeles, plec, nu se pune problema. Azi am arătat rău la nivel de lot, am foarte mulți jucători under pe bancă. Avem probleme mari în apărare. Pentru noi, fiecare joc e foarte important”, a spus Dan Alexa, după eșecul cu U Cluj.

FC Botoșani este ultima clasată și nu a bifat nicio victorie în cele 14 etape din noul sezon.