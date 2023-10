Dan Nistor a dat cărțile pe față! Ce a spus despre CSU Craiova: „Nu sunt genul ăla de persoană care să stea să atârne!”

Dan Nistor se află la al doilea său sezon la U Cluj. Jucătorul de 35 de ani a vorbit recent despre experiența la fosta sa echipă.

Mai exact, mijlocașul a dezvăluit de ce a plecat de la CSU Craiova la începutul acestui an. Iată ce l-a determinat să-i părăsească pe olteni.

„Nu sunt genul ăla de persoană care să stea să atârne!”

„Din contră, la Craiova au mers foarte multe lucruri. Adică în primul an am fost la un pas să luăm campionatul, în al doilea an am luat Cupa şi Supercupa României, după care ni s-au adus nişte acuzaţii că a fost cel mai slab an din istoria clubului.

În ultima zi a venit patronul echipei (n.r. – Mihai Rotaru) şi mi-a zis că se bazează pe Baiaram, că e mai tânăr, că e de perspectivă. Am zis ‘Da, ok, mulţumesc’. Nu sunt genul ăla de persoană care să stea să atârne după un contract, să stau să mă antrenez singur.

Nici n-am stat prea mult pe gânduri şi am plecat direct. Eu cred că am făcut destule pentru clubul ăla şi credeam că mai puteam face, dar aşa au vrut domnii de acolo”, a spus Dan Nistor, potrivit OrangeSport.