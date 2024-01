Dan Nistor a dezvăluit cel mai frumos moment petrecut în perioada în care juca la Dinamo: „Mi-au dat lacrimile și am început să plâng!”

Dan Nistor, actualul jucător al celor de la U Cluj, a evoluat în cariera sa și pentru Dinamo București.

Experimentatul mijlocaș a dezvăluit recent care a fost cel mai frumos moment pe care l-a trăit în tricoul „Câinilor”. Iată ce i-a cauzat lacrimile.

„Mi-au dat lacrimile și am început să plâng!”

„Când am vorbit cu «Tyson» (n.r. – Costel Ologu, șoferul lui Dinamo de atunci) și mi-a spus acest lucru (n.r. că i-a pus poza pe autocar) nu mi-a venit să cred. Apoi, când am văzut pe autocar asta, mi-au dat lacrimile și am început să plâng.

N-am realizat că într-un timp atât de scurt pot ajunge pe autocarul uneia dintre cele mai iubite din România. O să-mi rămână toată viața! A fost ceva extraordinar!” a dezvăluit Dan Nistor, portivit Iamsport.

Nu după mult timp, Nistor a plecat la CSU Craiova, una dintre rivalele „Câinilor Roșii”, iar chipul său a fost înlăturat de pe autocarul formației bucureștene.