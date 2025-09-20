Dan Nistor critică dur arbitrajul după eșecul cu FC Argeș: „Meciul s-a jucat în prima repriză, știți la ce mă refer”

Dan Nistor, mijlocașul celor de la Universitatea Cluj, a criticat dur arbitrajul din partida FC Argeș – U Cluj 1-0, disputată la Mioveni. După meci, Nistor a făcut referire la o fază controversată de la finalul primei reprize, când jucătorul Sadriu de la FC Argeș a respins mingea cu mâna în corner, însă arbitrul Ovidiu Robu nu a dictat penalty, deși a consultat monitorul VAR.

Acesta a recunoscut că jocul echipei sale a fost slab, dar a subliniat că trebuie să se ridice la nivelul suporterilor, care au venit în număr mare pentru a-i susține. Nistor a mai punctat că urmează un meci foarte dificil cu CFR Cluj, pe care Universitatea trebuie să-l joace pentru suporteri și speră să-și ia revanșa după acest eșec.

Dan Nistor a mai remarcat îngrijorarea pentru acumularea punctelor în clasament, dar a evitat comparațiile cu alte echipe, concentrându-se exclusiv pe situația propriului club și a fanilor săi.

„Cred că a fost o partidă destul de slabă făcută de noi, dar cred că meciul s-a jucat în prima repriză. Știți la ce mă refer, nu vreau să dezvolt acest lucru, pentru că nu este treaba mea.

Asta este, ne așteaptă un meci foarte dificil (n.r. cu CFR Cluj), pe care trebuie să-l jucăm pentru suporteri, pentru că și astăzi au venit în număr foarte mare. Nu am putut să le facem o bucurie, dar sper să ne revanșăm luni.

Am avut câteva situații, mai ales în prima repriză. Am fost destul de aproape, dar nu am băgat mingea în poartă. Trebuie să ne revenim, pentru că etapele trec, ne îngrijorează acest lucru.

(n.r. dacă voi aveți puține puncte, FCSB și CFR ce să mai zică?) Astăzi au jucat FC Argeș și Universitatea Cluj, nu mă interesează altceva. Pe mine mă interesează de echipa mea, de suporterii mei.

Arbitrul s-a dus la VAR, cei de la VAR au văzut ceva, dar centralul nu. Mai departe nu mai comentez.