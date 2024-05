Dan Nistor, după ce a aflat echipele care merg la baraj: „Surprize, surprize!”

U Cluj a trimis-o în Liga 2 pe FC Voluntari. S-a impus cu 1-0, după un gol marcat din penalty de Dan Nistor.

„Ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Ne doream locul 8. Multă lume a discutat că se fac jocuri de culise, dar s-a dovedit că nu e așa, că fotbalul românesc nu e așa pricinos cum zic unii. Spuneau că unii se dau la o parte, că facem blaturi și nu mai știu ce alte prostii. S-au acuzat și alte echipe, știu ce zic.

Nici nu știu cine a mers la baraj și cine s-a salvat direct. Dinamo și Botoșani la baraj, iar Poli Iași s-a salvat direct? Surprize, surprize. Îmi pare rău de FC Voluntari, dar ăsta e fotbalul. Noi am avut și o primă mare, am fi luat bani dacă prindeam locurile 7-8. Avem și pentru finala Cupei, dar și pentru play-off. Nu vreau să mă mai gândesc, că mă ia capul…

Voi ați văzut meciul lui Dinamo cu UTA. Eu nu am văzut nimic. Sper că toată lumea și-a apărat corect șansele. Noi am făcut tot ce depins de noi. Dar și noi dacă pierdeam cu Dinamo eram numiți blatiști. Oricum ne-au acuzat. Lăsăm lumea să vorbească. Dacă spui că nu am jucat corect cu Dinamo înseamnă că nu ai creier. Gura omului o astupă doar pământul”, a spus Dan Nistor.