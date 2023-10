Dan Nistor: „La fotbal nu am mamă, nu am tată”

Dan Nistor, jucătorul echipei U Cluj şi autor al unui gol şi al unei pase de gol în meciul de luni, cu FCSB, scor 2-2, crede că la formaţia clujeană se vede mâna antrenorului Ioan Ovidiu Sabău.

„La fotbal nu am mamă, nu am tată, nu am naş, nu am fin,nu am familie, sunt pentru mine şi atât. Nu vreau să periez pe nimeni, dar rezultatele confirmă venirea domnului Sabău, care contează foarte mult.

Mai facem greşeli copilăreşti pe care trebuie să le uităm dacă vrem să jucăm la alt nivel. Dacă vrem să performăm, altfel rămânem să jucăm la retrogradare, ca anul trecut.

Se pare că suntem un grup unit, o familie, avem un fotbal plăcut, sperăm să acumulăm puncte şi să urcăm în clasament”, a spus Dan Nistor.

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia U Cluj, în ultimul meci al etapei a 11-a din Superligă.