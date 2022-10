Dan Nistor rămâne cu picioarele pe pământ după victoria cu Sepsi: „Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece!”

CSU Craiova a câștigat în fața celor de la Sepsi cu 1-0. Dan Nistor, mijlocașul oltenilor, a oferit o primă reacție după victoria muncită a echipei sale.

Mai exact, Nistor consideră că norocul a fost de partea Craiovei și rămâne cu picioarele pe pământ. Iată ce a spus Dan Nistor.

„Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece!”

„Ne bucurăm pentru aceste puncte, au fost destul de norocoase. Au avut ocazii, dar ne bucurăm că și atunci când nu jucăm atât de bine, reușim să câștigăm. Am avut o perioadă destul grea, mă bucur că am revenit. Îi mulțumesc familiei că a fost alături de mine și lui Mister că a avut încredere în mine.

O serie bună, dar nu trebuie să ne oprim aici, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Mai sunt multe meciuri și sperăm să câștigăm la fiecare meci punct sau puncte.

Nu am făcut un joc atât de bun, dar azi am câștigat. Sperăm să urcăm in clasament.

Urmează un meci greu cu U Cluj. Sperăm să avem publicul aproape. Cu siguranța vor fi multe persoane la stadion. Încet-încet se leagă anumite trasee, anumite lucruri frumoase în echipă și se vede de la meci la meci că facem ce ni se cere la antrenament.

Îmi doresc să fiu sănătos în primul rând. Vedeți în ce lume trăim, în seara asta ești, poate mâine nu mai ești”, a declarat Dan Nistor, după victoria cu Sepsi.