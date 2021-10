Dan Nistor, vinovatul fără vină: „Azi am pierdut, penalty-urile se mai ratează”. Ce i-a spus Andrei Ivan

Odată cu victoria contra Chindiei Târgoviște, CSU Craiova a ajuns la patru victorii la rând în campionat, acolo unde ocupă poziția secundă, în spatele CFR-ului.

Succesul a venit abia în ultimele 20 de minute ale meciului, grație reușitei lui Andrei Ivan. Totuși, partida se putea simplifica foarte mult pentru olteni, dacă Dan Nistor transforma penalty-ul obținut de același Ivan.

La finalul meciului, mijlocașul de 33 de ani a dezvăluit ce înțelegere a făcut cu internaționalul de 24 de ani înainte joc. Dacă unul dintre ei obține o lovitură de la 11 metri, celălalt o va executa.

De asemenea, Nistor a mai spus că data viitoare speră să le facă el pe toate: să obțină penalty-ul și tot el să-l și transforme.

”Azi am pierdut, penalty-urile se mai ratează. Ivan mi-a spus când am plecat de la hotel să execut eu dacă scoate penalty și să execute el dacă scot eu. Sper ca data viitoare să îl obțin eu, să bat și să dau gol. Nu primim cadouri, jucăm fotbal. Am întâlnit o echipă care 88 de minute s-a apărat. Știam la ce să ne așteptăm și ne bucurăm că am câștigat.

Eu de unde să știu. Dacă ați văzut reluările, e normal să știți mai bine. Ne așteaptă o deplasare lungă în Cupa României. Ne dorim și acest obiectiv. Am văzut vestea că suporterii nu mai au voie pe stadioane. Nu înțeleg de ce. Sper să îi lase măcar pe cei vaccinați, pentru că fotbalul fără spectatori nu are nicio valoare. La cinema de ce e voie 30 la sută? Suporterii ne ajută foarte mult atât acasă, cât și în deplasare”, a declarat Dan Nistor, la finalul partidei de la Ploiești.