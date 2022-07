Dan Petrescu a ajuns la capătul puterilor: ”Familia nu o văd, prietenii nu-i văd, stau de dimineața până seara închis aici!”

Dan Petrescu a vorbit despre presiunea care este pe umerii lui la CFR. Ardelenii au câștigat cu 4-2 în ultimul meci din Liga 1. Dan Petrescu a declarat că speră să nu întâmpine probleme de sănătate, la fel cum a pățit patronul Neluțu Varga.

”Familia nu o văd, prietenii nu-i văd, stau de dimineața până seara închis aici!”

”La CFR e liniște? Dacă vine un antrenor aici și are liniște, mă las de antrenorat! Nu va fi niciun antrenor liniștit aici, e presiune non-stop.

Am câștigat 100 de meciuri acasă din 112 și tot nu e bine dacă nu câștigăm un meci. Mi se spune că sunt antrenor prost, sunt criticat… asta e România, ăsta e fotbalul. Din păcate, asta e meseria pe care mi-am ales-o.

Ce să fac mai mult? Să nu dorm nopțile? Familia nu o văd, prietenii nu-i văd, stau de dimineața până seara închis aici. Și dacă nu iese bine, eu sunt de vină, normal. Antrenorul plătește, n-avem ce face.

De dimineața până seara numai fotbal fac. Mă uit la toate rezultatele, toate meciurile nu numai din România. E pasiunea mea, viața mea. E clar că presiunea asta nu face bine.

Sper să nu pățesc ce pățit și patronul, să fiu norocos. Pun sufletul, dau totul din mine. La CFR am dat tot, am făcut tot ce am putut și voi face în continuare. Dan Petrescu muncește de dimineața până seara, își dă viața pentru CFR, asta e clar!”, a transmis Petrescu la conferința de presă.