Dan Petrescu a dat cărțile pe față: „N-am nicio primă pentru acest campionat!”

Dan Petrescu era așteptat la CFR Cluj din vara acestui an, însă lupta pentru a prinde un loc de cupe europene l-a adus pe „Bursuc” pe banca tehnică mult mai devreme.

Recent, antrenorul ardelenilor a dezvăluit care este situația sa la club. Iată cum a răspuns când a fost chestionat despre o primă la final de sezon.

„N-am nicio primă pentru acest campionat!”

„E bine că mi-ai pus întrebarea asta. Mi-am dat cuvântul de onoare. Cum puteam să cer o primă eu, care am venit de trei zile aici? Să iau munca altora care au fost aici un an de zile? Doamne ferește! N-am nicio primă pentru acest campionat. Eu am semnat de la 1 iunie, acum doar am venit să ajut.

Indiferent ce se va întâmpla, nici merite, nici nemerite nu pot să-mi iau prea multe. Nu am nicio primă, niciun euro, niciun leu, indiferent pe ce loc voi termina”, a declarat Dan Petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.