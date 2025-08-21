Dan Petrescu a demisionat după umilința lui CFR Cluj în Conference League

Formaţia CFR Cluj a suferit o înfrângere dură, scor 7-2, joi seară, în deplasare, în faţa echipei suedeze Hacken, în prima manşă a play-off-ului din Conference League.

Louis Munteanu a avut două goluri anulate

Clujenii au pierdut un meci în care au fost dominaţi total şi umilinţa de la Goteborg poate însemna eliminarea echipei lui Dan Petrescu din cupele europene, înainte de faza grupei unice din Conference League.

Tehnicianul și-a anunțat demisia la aproximativ o oră de la încheierea partidei, conform Fanatik.

Pe Hisingen Arena, din Goteborg, gazdele au deschis scorul încă din al doilea minut de joc, prin Simon Gustafson, căpitanul lui Hacken. Louis Munteanu a reuşit să trimită mingea în plasă, în minutul 13, însă golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Cinci minute mai târziu Silas Andersen a majorat diferenţa pentru suedezi, apoi Tidiane Keita s-a accidentat şi a fost înlocuit. Suferinţa clujenilor a continuat şi Svanback a făcut 3-0 în minutul 24. Louis Munteanu a mai avut un gol anulat, în minutul 29, tot pentru ofsaid, iar Hacken a înscris pentru 4-0 în minutul 35, când Gustafson a trimis în gol cu o bară-gol.

Korenica a reuşit să reducă din diferenţă, în minutul 38. Imediat după pauză suedezii au refăcut diferenţa de patru goluri, prin Brusberg, gol la care tot Layouni a fost servant, aşa cum a făcut-o la toate golurile de până atunci ale gazdelor. Andrei Cordea a mai dat câteva speranţe cu golul său din minutul 50, însă Hacken a mai marcat de două ori, prin Dembe, în minutul 61, atunci când golul a fost iniţial anulat, dar a fost acordat după verificarea VAR, şi în minutul 71.