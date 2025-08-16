Dan Petrescu a făcut anunțul despre Louis Munteanu: ”Asta e realitatea”

CFR Cluj a fost eliminată din turul trei preliminar UEFA Europa League de Braga, după 1-2 și 0-2 în Gruia, respectiv în Portugalia. Ardelenii vor juca în play-off pentru un loc în faza ligii din Conference League contra suedezilor de la Hacker.

Louis Munteanu nu a evoluat în a doua manșă din cauza unor probleme medicale.

Elevii lui Dan Petrescu vor înfrunta FC Botoșani, duminică, de la ora 18:30, în etapa a șasea din Superliga.

Antrenorul grupării din Gruia a dezvăluit că Louis Munteanu nu va fi introdus în teren în meciul contra botoșănenilor și este probabil să nu joace nici cu Hacker.

”Sperăm ca Louis (n.r Louis Munteanu) să poată juca joi (n.r. – cu Hacken). Facem tot posibilul, dar și pentru joi sunt dubii. Și pe Păun sperăm să-l recuperăm pentru meciul de joi.

Simao a intrat o repriză (n.r în returul cu Braga), dar are aceleași probleme cu genunchiul. Din păcate, și Simao a fost o decepție pentru mine sezonul ăsta, numai accidentat.

Acum nu știu… Cum a putut juca în Portugalia, sper să poată juca și în România. Dar e mereu accidentat, asta este realitatea cu care ne confruntăm acum”, a spus Dan Petrescu.