Dan Petrescu a luat decizia! Ce va face imediat după despărțirea de CFR Cluj

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj după umilința 2-7 cu Hacken, din play-off-ul Conference League.

Cristi Balaj a dezvăluit că Dan Petrescu are probleme de sănătate, iar acesta a fost unul dintre motivele pentru care a decis să iasă din antrenorat pentru o perioadă mai lungă.

„Pentru el, cel mai important în acest moment e să-şi rezolve problema de sănătate. Poate să dureze şase luni, dar poate să dureze trei ani. A spus că nu va reîncepe activitatea până nu îi ies analizele perfect şi se vindecă complet. Nu ştim cât va dura.

(n.r. poate să dureze şi un an, doi?) Da. (n.r. crezi că va mai reveni?) Fiind legat de problema de sănătate, îmi doresc din tot sufletul să revină. Pentru că asta ar însemna că s-a vindecat complet”, a declarat Cristi Balaj, conform Fanatik.