Dan Petrescu a primit mai multe oferte de a antrena. Ce decizie a luat

Dan Petrescu, tehnicianul rămas fără echipă după ce a demisionat de la CFR Cluj este dorit de mai multe echipe.

„Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat şi o echipă de top din Kazahstan. I-am refuzat de la bun început pe toţi.

Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Şi mental, şi medical! Vreau doar să mă odihnesc şi, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi şi la o echipăa”, a declarat Dan Petrescu, la CFR Cluj.