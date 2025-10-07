Dan Petrescu a primit o ofertă din străinătate

Dan Petrescu (57 de ani), liber de contract după despărţirea de CFR Cluj, a primit o ofertă din Polonia. KS Wieczysta Cracovia, care evoluează în liga 2 poloneză și vrea să promoveze, a intrat în discuţii cu „Super Dan”.

Tehnicianul român a transmis clubului polonez că ar fi de acord să preia clubul abia din iarnă, moment în care Wieczysta Cracovia l-ar fi ales pe Gino Lettieri (58 de ani), antrenor italian.

”Din cauza speculaţiilor continue privind noul antrenor al echipei Wieczysta Cracovia, dorim să vă informăm că încă nu s-a luat nicio decizie.

Discuţiile sunt în curs de desfăşurare cu mai mulţi candidaţi, iar antrenorul va fi selectat până la sfârşitul acestei săptămâni ”, se arată în comunicatul oficial al clubului postat pe 7 octombrie.