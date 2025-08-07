Dan Petrescu a pus tunurile pe arbitrul de la CFR Cluj – Braga 1-2: „N-am mai văzut așa ceva! Nici nu știu din ce țară a venit”

Echipa CFR Cluj a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa fornaţiei portugheze Sporting Braga, în prima manşă a turului al treilea de calificare în Liga Europa.

„Tot meciul, arbitrajul a fost pro-Braga”, a izbucnit tehnicianul

Calificarea se va decide în manşa secundă, de la Braga, joi, 14 august.

„Când pierzi meciul, nu e nimic pozitiv. Am luat ușor două goluri, prea ușor. La nivelul ăsta, dacă primești așa goluri, meriți să pierzi. N-a fost asta problema numărul 1.

N-ai cum să nu vezi penalty-ul ăla. Zice lumea că sunt nebun, dar dacă sunt penalty-uri! Nici n-a vrut să se ducă să se uite.

Tot meciul, arbitrajul a fost pro-Braga. N-am mai văzut așa ceva de mult timp. Nu mai zic nimic. Nu vreau să o dau pe arbitraj, că e mai bună Braga decât noi, dar azi nu merita să câștige. Nu poți să pierzi așa un meci, că vrea nu știu ce arbitru.

Nici n-a vrut să se uite. Nu e doar penalty-ul. Tot ce a făcut. Nici n-am vrut să vin să vorbesc, pentru că mi-e teamă că o să mă suspende. Acest arbitru a fost… Nici nu știu din ce țară a venit. Contează ce ne-a făcut.

Braga a avut trei șuturi și a dat două goluri. Ăsta este norocul nostru. Am avut noroc cu Lugano și de atunci luăm gol la fiecare șut. Am avut șuturi, am avut faze, am încercat.

La cornere am avut ghinion, că puteam să marcăm. Am luat niște goluri pe care înainte nu le luam în Europa. Dacă era 1-1, mergeam cu șanse mari acolo, că am jucat foarte bine aici.

L-am băgat pe Cordea, care a făcut cinci zile antrenament, pe Keita, care a făcut două antrenamente, dar a jucat la Petrolul, și pe Simao, care are trei zile de antrenament, dar astea au fost soluțiile. Cred că meritam un egal”, a spus Dan Petrescu.