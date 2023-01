Dan Petrescu a vorbit despre noul atacant de la CFR Cluj: „Am vorbit cu el și l-am certat!” – Ce a spus „Bursucul”!

CFR Cluj l-a adus în această iarnă pe Anton Maglica, atacant de origine croată. Se pare că Dan Petrescu l-a luat deja în „colimator”.

Mai exact, „Bursucul” s-a supărat pe atacant din cauza faptului că a bifat un singur gol pentru Apoel Nicosia, fosta sa echipă, în acest sezon.

„Am vorbit cu el și l-am certat!”

„Era jucător liber și îl cunosc foarte bine. Îmi place să lucrez cu jucători pe care îi cunosc. Maglica… n-am apucat să mă bucur prea mult de el. Când am venit eu antrenor în China, el a plecat, la fel și în Turcia.

Am vorbit cu el și l-am certat că a dat doar un gol (n.r. – în sezonul 2022/2023, pentru APOEL Nicosia), pentru că are calități foarte bune de marcator. Normal că îl vreau înapoi pe Debeljuh. Am vorbit cu el, i-am zis să se facă bine și să facă antrenamente”, a declarat Dan Petrescu, pentru digisport.ro.