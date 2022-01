Dan Petrescu, abătut după egalul cu Botoşani: ,,Preferam să pierd azi și să bat FCSB”

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a reacţionat la finalul jocului cu FC Botoşani, încheiat cu o remiză, scor 1-1.

Acesta s-a declarat foarte supărat la finalul jocului din Gruia. ,,Bursucul”spune că ar fi preferat să piardă jocul cu moldovenii, dar sî-l fi câştigat pe cel de etapa trecut cu FCSB, scor 3-3.

,,Au fost două goluri din faze fixe. Un meci foarte greu, ați văzut, au jucat cu 5 fundași, 3 centrali de doi metri. Cred că a fost prima ocazie a lor la gol. Trebuie să fim realiști și să recunoaștem că și noi am avut meciuri unde am marcat la prima ocazia. Am mai spus, a fost un campionat excepțional făcut până acum de CFR Cluj.

Preferam să pierd azi și să bat FCSB. Chiar dacă azi dimineață am lucrat foarte mult, nu înseamnă că-ți iese. Fotbalul se joacă pe goluri, victoria noastră ar fi fost meritată. Toți spuneau că dacă noi conducem o să și câștigăm. Trebuie să revăd faza, nu știu cum am încasat golul.

Terenul nu a fost așa bun, din păcate, cred că asta ne-a dezavantajat puțin. Preferam să jucăm mai slab și să batem, dar la fotbal nu se întâmplă mereu cum vrei. Dacă nu ai puțin noroc în fotbal. Nu am fost foarte atent la Braun, mi-au plăcut foarte mult Edjouma și Dawa.

Plus că mereu Mihai Roman când intră, parcă are ceva cu noi. Ori pasează decisiv, ori marchează. Eu nu văd ca FCSB să piardă vreun punct în meciurile rămase. Uitați-vă la programul nostru. Sigur campionatul se va termina în ultima etapă din play-off”, a declarat Dan Petrescu, la finalul jocului cu FC Botoşani.

Cu acest rezultat, distanța dintre CFR Cluj și FCSB, principala urmăritoare, se reduce la opt puncte, iar lupta pentru titlu rămâne deschisă oricărui scenariu. În următoarea etapă, liderul se va deplasa în Bănie pentru confruntarea cu CSU Craiova.

De cealaltă parte, Botoșani rămâne pe locul patru, cu 38 de puncte, după 23 de etape. În runda viitoare, moldovenii vor primi vizita celor de la Dinamo.