Dan Petrescu, anunțul momentul! Ce transferuri sunt așteptat la CFR

Dan Petrescu a revenit din vacanță.

Antrenorul se va ocupa de pregătirea echipei pentru partea adoua a campionatului.

El spune că vor fi 3-4 transferuri în Gruia.

”A fost o vacanță pe care am așteptat-o cu toții. În primele zile a fost greu, din cauza meciului pierdut, dar pe parcurs mi-am mai revenit. Sunt mulțumit, a fost un an fantastic, sper să avem un an măcar la fel de bun, să fim sănătoși, să nu avem accidentări și să începem anul cu bine, să avem un cantonament reușit.

Mereu mă bazez pe pregătirea de iarnă. Din păcate, timpul este cam scurt, doar 12 zile. Sunt condiții excelente, am fost acolo de multe ori, vor fi și adversari buni. Trebuie să ne pregătim bine, să ne antrenăm și să nu fie accidentări.

O să fie schimbări în lot, dar nu prea mari, cred că vor fi trei-patru schimbări”, a declarat Dan Petrescu, pentru site-ul oficial al lui CFR Cluj.