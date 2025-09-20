Dan Petrescu, aproape de revenirea în antrenorat! Antrenorul a fost recomandat de un fost Balon de Aur

Dan Petrescu este aproape de revenirea pe banca de antrenor, fiind în negocieri avansate cu CSKA Sofia, echipă din Bulgaria, după ce a fost recomandat chiar de Hristo Stoichkov, câștigător al Balonului de Aur.

Potrivit sportal.bg, oficialii lui CSKA Sofia au deschis discuțiile cu Dan Petrescu pentru funcția de antrenor principal, iar acesta ar putea să-l înlocuiască pe Dusan Kerkez, demis recent după un început de sezon sub așteptări.

CSKA Sofia traversează o perioadă complicată, având patru remize, trei eșecuri și o singură victorie în primele 8 etape din campionatul bulgar, iar echipa se află abia pe locul 12.

Recomandarea lui Petrescu a venit de la Hristo Stoichkov, una dintre marile legende ale fotbalului bulgar, laureat cu Balonul de Aur și fost jucător la FC Barcelona.

CSKA Sofia are în palmares 31 de titluri, 21 de Cupe ale Bulgariei și patru Supercupe, iar conducerea clubului este decisă să schimbe strategia pentru a redresa situația actuală din clasament.