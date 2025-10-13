Dan Petrescu dezvăluie greșeala fatală a lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o: „Chiar nimeni nu vede?”

Dan Petrescu pune în lumină schimbarea decisivă făcută de Mircea Lucescu la naționala României, după victoria tricolorilor cu Austria. Fostul antrenor consideră că România a evoluat la un nivel tactic înalt și a arătat că poate ține piept echipelor bune din Europa, iar meritul principal îi revine selecționerului Lucescu.

Petrescu a subliniat că Austria, deși apreciată ca o echipă solidă, nu se ridică la nivelul unor naționale precum Germania, Spania sau Franța, iar diferența dintre jucătorii români și austrieci este minimă. Cu un atac format din Man, Mihăilă și Bîrligea și mijlocași talentați, România are toate datele să lupte cu orice adversar pe teren, iar momentele nefericite au fost doar excepții.

Un aspect esențial evidențiat de Petrescu este poziționarea lui Ianis Hagi. Acesta a criticat modul în care fostele conduceri tehnice l-au folosit pe Hagi ca extremă, considerând că adevărata valoare a mijlocașului constă în a juca al doilea vârf, unde poate exploata calitățile sale tehnice și creativitatea, fiind jucătorul ideal pentru a da ultima pasă în fața atacantului. Petrescu a recunoscut meritele lui Mircea Lucescu pentru că a identificat și rectificat această greșeală, dându-i lui Ianis rolul cel mai potrivit în echipă.

„A fost un meci foarte bun al României din punct de vedere tactic. Ne-a ieșit totul. Și eu spun că Austria e o echipă bună, dar nu de top, gen Germania, Spania, Italia sau Franța. Am crezut că sunt foarte buni, inclusiv la partida noastră de la Viena, dar nu e așa. Nu e nicio diferență între jucătorii noștri și ai lor. Avem trei oameni în atac, Man, Mihăilă și Bîrligea, plus mijlocași de clasă, cu care ne putem bate cu oricine. Am existat și momente de ghinion, cum s-a întâmplat cu Bosnia, acasă, de exemplu, dar, una peste alta, meritam mai mult până acum.

N-am înțeles de ce cam toți selecționerii dinainte l-au folosit extremă. Pentru mine, o extremă trebuie să aibă viteză, precum Man, Mihăilă, Mitriță, Baiaram. Spre a intra în spatele lui Bîrligea, trebuie să fii tehnic, să ai calitatea de a da ultima pasă. Și ăsta e Ianis! Vorbeam și cu Gică și spuneam: „Băi, dar chiar nimeni nu vede că Ianis trebuie să joace numai al doilea vârf?”. Bineînțeles că Lucescu, la experiența lui, i-a găsit poziția cea mai bună”, a mai spus Dan Petrescu, conform gsp.ro.