Dan Petrescu dezvăluie poziția ideală pentru Ianis Hagi: „Chiar nimeni nu vede?”

Dan Petrescu, fostul antrenor al CFR Cluj, a surprins opinia în fotbalul românesc printr-o declarație clară despre locul pe care ar trebui să îl ocupe Ianis Hagi pe teren. Deși nu mai este în activitate ca antrenor, Petrescu urmărește atent evoluțiile echipei naționale și a subliniat importanța poziției jucătorului pentru a-și valorifica tehnica și creativitatea.

Într-o discuție sinceră cu Gică Hagi, Dan Petrescu a spus că nu a înțeles niciodată de ce selecționerii anteriori l-au folosit pe Ianis ca extremă, poziție care, după părerea lui, necesită viteză mai mult decât calitate tehnică. Petrescu este convins că Ianis trebuie să evolueze ca al doilea vârf, aproape de atacantul principal, poziție în care poate să dea cea mai bună pasă și să creeze ocazii de gol.

„N-am înțeles de ce cam toți selecționerii dinainte l-au folosit extremă. Pentru mine, o extremă trebuie să aibă viteză, precum Man, Mihăilă, Mitriță, Baiaram. Spre a intra în spatele lui Bîrligea, trebuie să fii tehnic, să ai calitatea de a da ultima pasă. Și ăsta e Ianis!

Vorbeam și cu Gică și spuneam: ‘Băi, dar chiar nimeni nu vede că Ianis trebuie să joace numai al doilea vârf?’. Bineînțeles că Lucescu, la experiența lui, i-a găsit poziția cea mai bună”, a spus Dan Petrescu, potrivit gsp.ro.

Pe lângă analiza despre Ianis, Dan Petrescu a făcut lumină și despre viitorul său profesional. Chiar dacă a fost tentat să revină în fotbal, el a refuzat oferte din mai multe țări, preferând să își ia o pauză necesară pentru sănătate și refacere mentală.

„Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan.

I-am refuzat de la bun început pe toți. Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical!

Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă”, a spus Dan Petrescu.