Dan Petrescu, după ce CFR Cluj a fost eliminată din Europa League de Braga: „S-a văzut diferenţa de valoare. Adversarii nu aveau nevoie de ajutorul arbitrilor”

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seară, după confruntarea din Europa League cu Sporting Braga, pierdută cu 0-2, că adversarii nu aveau nevoie de ajutorul arbitrilor, el considerând că portughezii au primit foarte uşor un penalty.

„E clar că echipa mai bună a câştigat în seara asta. Diferenţa de valoare cred că s-a văzut, dar sunt mici detalii care au făcut această calificare. Mă gândesc dacă noi primeam penaltiul pe care l-am avut şi ei au primit penaltiul mult mai uşor… E clar că ei începuseră bine, dominau, dar nu aveau nevoie de ajutorul arbitrilor.

Per total s-a văzut că a fost echipa mai bună, cu jucători de calitate. Pe noi ne-a prins fără şase jucători, cei mai buni, ne-au prins într-o perioadă nu prea bună. Dacă suntem realişti, echipa mai bună s-a calificat. Dacă noi jucam cu cea mai bună echipă, cred că şi celor de la Braga le era greu să ne bată”, a spus Petrescu.

El a adăugat că se aştepta la mai mult de la unii jucători. „Dar unii au jucat aşa pentru că au avut prea multe meciuri, erau obosiţi, alţii abia au venit la echipă. Dar oricum, e clar s-a văzut diferenţa de valoare. Dacă vrem să ne calificăm în grupele Conference League trebuie să eliminăm pe Hacken, care nu cred că este de valoarea lui Braga, e o echipă bună, cu tot respectul, dar nu cred că are valoarea celor de la Braga”.

Echipa portugheză Sporting Braga a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în manşa secundă a turului al treilea de calificare din Liga Europa. Clujenii vor juca în play-off-ul Conference League.