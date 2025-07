Dan Petrescu, după egalul din Giulești: „Am vorbit degeaba la pauză”

Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor, a analizat remiza din Giulești.

„La cum am jucat în prima repriză, am fost mulțumit. Am intrat excelent în meci, cu pressing. Am avut ocazii mari. La pauză am vorbit degeaba. Le-am zis că dacă reușim 15 minute să ținem de rezultat, vor intra în panică și vom avea spații. Am vrut să bag o echipă nouă față de meciul trecut, dar nu am putut.

Se vede că jucăm la 3 zile. E greu să menținem ritmul din prima repriză. Am luat un punct în deplasare după un meci de Europa, cu o echipă de play-off și top 3.

Și portarul poate trebuia să respingă altfel la gol. Dobre e într-o formă excelentă, vrea să dribleze, să marcheze, mănâncă iarba. Postolachi și Sfaiț a avut șanse multe pe contraatac. Dacă Andres era mai atent, putea marca. Îmi pare că că Postolachi s-a accidentat. A făcut un meci foarte bun”, a spus Petrescu, la Prima Sport 1.