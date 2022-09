Dan Petrescu e de acord să plece de la CFR: Dacă s-a plictisit lumea să ia campionate și să meargă în grupele europene…

Dan Petrescu a anunţat că poate pleca de la CFR şi a început războiul cu conducerea şi fanii din Gruia. „Dacă s-a plictisit lumea să ia campionate şi să meargă în grupele europene, nicio problemă, plec”, a tunat Bursucul, înaintea meciului cu Argeş.

„Eu nu înţeleg de unde vine această presiune, nu înţeleg de niciun fel. În primul meu an aici, am câştigat campionatul şi am plecat, da. Am revenit, am luat iar campionatul, am dus echipa în grupele Europa League, am ajuns până în primăvară.

Anul următor, am câştigat iar campionatul, iar ne-am dus până în Grupele Europa League. Nici atunci nu era lumea mulţumită. După 6 luni, iar au fost probleme, iar m-au întors, iar m-au chemat, iar am luat campionatul, iar am ajuns în grupe.

Băi băieţi, dacă s-a plictisit lumea să ia campionate şi să meargă în grupele europene, nicio problemă, plec. Mai mult să iau campionatul şi să merg în grupele europene nu pot să fac. Poate vine altul şi ia Champions League. Ia campionatul, ajunge în grupele Champions League”, a spus Dan Petrescu, într-o conferinţă de presă.

Potrivit Fanatik, Petrescu este hotărât să își încheie cel de-al 3-lea mandat pe banca CFR-ului.