Dan Petrescu, găsit vinovat pentru perioada nefastă a CFR-ului: ,,El e cel care face rău”

CFR Cluj, trupa lui Dan Petrescu din Liga 1, are un început de 2022 deloc aşteptat. Formaţia din Gruia a înregistrat î campionat patru remize din patru jocuri în acest an.

După ultimul egal din campionat, scor 0-0 cu UTA Arad, Dan Petrescu a fost găsit vinovat pentru situaţia în care se află clubul ardelean. Daniel Stanciu, fost conducător la CFR şi FCSB, este de părere că ,,bursucul” este ce care ,,face rău echipei” prin declaraţiile pe care le face în spaţiul public.

,,Și eu cred că, dacă CFR va pierde campionatul, o va face doar pe mâna ei pentru că nu o văd încă pe FCSB capabilă să treacă peste CFR, din multe puncte de vedere. Dan Petrescu, așa cum îi place să se laude de fiecare dată cu recordurile, acum începe pe partea cealaltă. E o perioadă cu recorduri negative, nu câștigă de patru jocuri, nu marchează acasă.

Cred că e o problemă, e un blocaj, pentru că jucători de valoare individuală sunt. Tonul cred că e dat de Dan Petrescu direct, el e cel care face rău. Încearcă să facă bine, dar face rău atunci când spune: `Domne, pierdem campionatul!` E o exagerare și dacă repeți asta la infinit le bagi în cap jucătorilor.

În noul format de desfășurare a Ligii 1, a fost cea mai mare diferență între locul 1 și locul 2, au fost 10 puncte. Să ai 10 puncte și să spui `domne, pierdem campionatul`, în condițiile în care tu continui să transferi jucători, ai cel mai mare buget de departe, dublu față de echipa de pe locul doi, deja e o nebunie. Eu, să fiu patron la CFR, nu l-aș înțelege pe antrenor. Ai cinci atacanți și nu marchezi, explicațiile sunt absurde”, a declarat Daniel Stanciu, pentru Digisport.

Dan Petrescu privește partea plină a paharului, după a 4-a remiză la rând: ”Măcar nu am mai fost egalați în ultimul minut”

La capătul partidei din Gruia, Dan Petrescu a fost mulțumit de jocul echipei sale, dar dezamăgit de rezultatul înregistrat. De asemenea, antrenorul liderului din campionat a avut și un mesaj pentru Deac, Bordeianu și Neguț.

„Măcar nu am mai fost egalați în ultimul minut. Avem două lucruri pozitive, că nu am luat gol și că nu am fost egalați pe final. Au dat tot ce au avut mai bun jucătorii. S-a nimerit să fie Deac cel mai bun de la noi și i-am zis că nu sunt supărat că a ratat cu poarta goală. Dacă nu alergi și nu te implici, atunci sunt supărat.