Dan Petrescu încă crede în calificarea CFR-ului, înaintea returului cu Braga: „Va fi greu, dar nu imposibil”

CFR Cluj se pregătește pentru confruntarea decisivă din returul turului 3 preliminar al Europa League, în care va întâlni Braga pe Estadio Municipal din Portugalia. După înfrângerea cu 2-1 din primul meci, antrenorul Dan Petrescu și-a exprimat încrederea că echipa sa poate realiza surpriza calificării.

Petrescu recunoaște că Braga pornește cu prima șansă, dar mizează pe „ADN-ul european” al ardelenilor. De asemenea, tehnicianul a vorbit și despre problemele de arbitraj din acest sezon.

„E al nu știu câtelea meci pentru mine în Europa cu CFR. Suntem obișnuți cu asemenea meciuri. Un adversar foarte bun, de mare calitate. Știm că vor pleca cu prima șansă, au câștigat primul meci. Au avantajul jucătorilor, dar în fotbal am mai văzut întoarceri de rezultat. E clar că va fi foarte greu, dar nu imposibil.

Jucătorii trebuie să creadă și să aibă mai mult curaj decât în primul meci. Cu concentrare, cu seriozitate, fără să facem cadouri, atenți în apărare și dacă scoatem maxim în fazele de atac eu zic că avem o șansă. Chiar dacă e Braga mare favorită, în fotbal nu tot timpul favoritele câștigă.

Toate episoadele au fost împotriva noastră. Și acel penalty…ei au primit penalty în campionat pe care nu ai cum să-l vezi. Cu Lugano am avut arbitru englez și ne-a dat două penalty-uri. Apoi s-a uitat la VAR și ne-a dat doar unul. Un arbitru de valoare ar trebui să dea ce e. Din păcate arbitrul din tur nu era cu valoare.

Noi ne gândim la joc, arbitrul sigur o să mai greșească, dar să nu fie decisiv. Le-a dat un avantaj arbitrul din tur. Poate avem noroc de niște greșeli pro-CFR, deși mă îndoiesc. Îmi doresc să nu greșească arbitrul și echipa cea mai bună să câștige“, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.