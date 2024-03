Dan Petrescu, nemulțumit după meciul din Liga Campionilor: ”Am ajuns să câștigăm doar un punct din cauza unei greșeli mari!”

Jeonbuk a remizat cu Ulsan, scor 1-1, în prima manșă a sferturilor de finală din Liga Campionilor a Asiei.

După meci, Dan Petrescu a oferit mai multe declarații.

Antrenorul român consideră că echipa lui ar fi meritat să câștige.

„A fost un joc bun. Păcat că nu am câștigat. Îmi pare rău pentru suporteri. Jeonbuk ar fi meritat să câștige, dar și asta face parte din joc. Credem că lovitura de pedeapsă ratată ne-a demoralizat.

Am ajuns să câștigăm doar un punct din cauza unei greșeli mari, ceea ce este regretabil. După ce am fost egalați am avut o șansă mare, dar nu am obținut victoria. Vom juca bine în al doilea meci. A fost o singură greșeală. În afară de asta, jucătorii au luptat foarte bine”, a spus Dan Petrescu, după meci.