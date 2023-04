Dan Petrescu, nervos după egalul cu Universitatea Craiova: ”Am căzut imediat după ce am dat gol!”

Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, meciul cu formaţia CFR Cluj, contând pentru etapa a doua din play-off-ul Superligii.

Clujenii au deschis scorul la Craiova, prin Cvek, în minutul 69.

Egalarea a venit după numai trei minute, când pasa lui Ndong l-a găsit pe Koljic.

La finalul meciului, Dan Petrescu a oferit mai multe declarații.

”A fost un meci foarte greu, știam că așa va fi, știam că echipa nu va fi bine. Dacă-mi spuneai înainte că facem egal, eram mulțumit, dar după ce conduci 1-0… Nu știu ce echipă va mai scoate punct aici, cred că niciuna. Ei au jucători pe bancă, jucătorii de la noi de pe bancă n-au nici CV, nici n-au intrat bine.

Am căzut imediat după ce am dat gol, iar cei care au intrat n-au adus nimic în plus, poate doar Hoban, prin experiența lui.

Liniile sunt cum vrei noi în România. Maglica a dat gol, l-a anulat (n.r. cu Rapid), aici l-au validat. Așa e în România, tragem liniile să nu fie bine pentru CFR”, a spus Dan Petrescu.