Dan Petrescu: „Poate avem noroc de niște greșeli pro-CFR”

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefaţat manşa retur a dublei disputate împotriva portughezilor de la Braga, în turul trei preliminar UEFA Europa League.

„E al nu ştiu câtelea meci în Europa pentru mine, suntem obişnuiţi cu asemenea meciuri, un adversar foarte bun, de mare calitate. Mâine ei vor pleca cu prima şansă, au câştigat primul meci.

Valoarea lor se ştie, dar în fotbal am mai văzut întoarceri de rezultat. E clar că e foarte greu, dar nu imposibil, jucătorii trebuie să creadă în şansa lor şi trebuie să aibă mai mult curaj decât la primul meci.

Trebuie să fim mai atenţi în apărare şi scoatem maximum din fazele de atac. Eu cred că avem şansa noastră, chiar dacă Braga e mare favorită. Nu tot timpul favoritele continuă.

Cea mai bună motivaţie pe care am avut-o după meciul tur a fost zilele libere. Aveam nevoie, sunt convins că au venit mult mai fresh, mult mai pregătiţi. E clar că cei de la Braga joacă acasă, au câştigat şi în campionat.

Toate episoadele au fost împotriva noastră. Şi acel penalty… ei au primit penalty în campionat pe care nu ai cum să-l vezi. Cu Lugano am avut arbitru englez şi ne-a dat două penalty-uri. Apoi s-a uitat la VAR şi ne-a dat doar unul. Un arbitru de valoare ar trebui să dea ce e. Din păcate arbitrul din tur nu era cu valoare.

Noi ne gândim la joc, arbitrul sigur o să mai greşească, dar să nu fie decisiv. Le-a dat un avantaj arbitrul din tur. Poate avem noroc de nişte greşeli pro-CFR, deşi mă îndoiesc. Îmi doresc să nu greşească arbitrul şi echipa cea mai bună să câştige.”, a declarat Dan Petrescu, la conferinţa de presă premergătoare returului cu Braga.