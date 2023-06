Dan Petrescu poate pleca de la CFR Cluj! Condiția pusă de patronul Ioan Varga

Patronul echipei CFR Cluj, Ioan Varga, a anunțat că este dispus să-l lase pe Dan Petrescu liber de contrtact, dar îi pune o condiție.

Dan Petrescu poate pleca liber de contract de la CFR Cluj, dacă ia 2 jucători la formația pe care o va pregăti

CFR Cluj a ratat titlul, pentru prima dată după 5 ani, a fost eliminată în semifinalele Cupei României de Sepsi, după un 0-3 dureros, dar a ajuns în play-off-ul pentru optimile de finală ale Conference League.

A fost, așadar, un seszon biun pe plan european, dar modest în România. Antrenorul Dan Petrescu mai are un an de contract cu gruparea ardeleană, dar nu a anunțat dacă rămâne sau pleacă.

De fiecare dacă când a vorbit despre aceste subiect, el a spus că nu va demisiona, pentru că nu are bani să plătească 400.000 de euro, clauza de reziliere a contractului.

Dar patronul Ioan Varga a anunțat că renunță la respectiva clauză dacă Dan Petrescu vrea să plece, însă îi pune o condiție: să transfere 2 jucpători de la la CFR Cluj la formația la care se duce, unul dintre ei fiind Muhar.

„Vă spun încă o dată. Dan Petrescu mai este sub contract cu noi pentru încă un an și are o clauză de 400.000 de euro.

Nu vă ascund că dacă are o ofertă concretă din altă parte, nu o să-i punem piedici. Dar noi am discutat ceva. Adică să transfere doi jucători de la CFR Cluj acolo unde merge.

Și nu e ca și cum ar lua jucători slabi. Va transfera ceea ce crede că-i întărește lui echipa. De ce să-i vindem în altă parte, pentru că există interes, dacă îi poate antrena tot Petrescu și vor da randament imediat? Da, este o condiție. Muhar este unul dintre ei”, a spus Varga, potrivit digisport.ro.