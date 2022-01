Dan Petrescu, pregătit pentru meciul cu FCSB: ,,Am alcătuit echipa! Mă gândesc de când am venit în cantonament”

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, este pregătit încă de pe acum pentru partida cu FCSB din campionat. Jocul dintre cele două formaţii se va disputa pe data de 23 ianuarie, de la ora 20:00.

,,Bursucul” are deja în minte echipa de start pentru meciul pe care echipa sa îl va disputa oficial în 2021. Tehnicianul nu are la dispoziţie toţi jucătorii, însă nici FCSB-ulu nu se poate baza pe cea mai bună garnitură.

,,În mare am alcătuit echipa pentru primul meci, dar sunt ceva probleme de lot. E clar că nu o să pot alinia echipa pe care o vreau eu, adică cea mai bună. Dar cred că nici FCSB nu va putea alinia cea mai bună echipă, mai ales că au şi doi suspendaţi. Aşa că în cap am 7-8 jucători acum, dar pentru ultimele 3 locuri voi vedea ce se întâmplă în această săptămână. Eu mă gândesc la primul meci de când am venit în cantonament… mai ales când joci cu FCSB este poate cel mai important meci al campionatului înainte de play-off. Cea mai mare presiune o are CFR. Indiferent de rezultat cei de la FCSB nu au presiune.

A fost un cantonament reuşit, condiţiile au fost fantastice, terenurile extraordinare, aşa că din punctul ăsta de vedere am fost norocoşi. Din păcate, Păun şi Itu s-au accidentat, dar sper eu ca ei să se recupereze cât mai repede şi să nu fie nimic grav. E clar că jucătorii nu sunt 100% după acest cantonament, dar eu spun că sunt bine, au ieşit bine şi la teste. Deac şi Burcă sunt cei mai buni la testele fizice, plus Costache şi Itu. Dar toţi jucătorii au fost buni, peste ceea ce mă aşteptam eu. Nimeni nu a venit cu kilograme în plus după vacanţă. Dar la prima şi la a doua etapă cred că nicio echipă din România nu va fi 100%, de abia din etapa a treia echipele vor fi la nivelul maxim.”, a declarat Dan Petrescu, pentru CFR TV.