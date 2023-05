Dan Petrescu, resemnat: „E cea mai rea perioadă din mandatul meu la CFR! Aș pleca numai în străinătate!”

CFR Cluj traversează un sezon nefast, ieșind din lupta la titlu după ultimul rezultat din campionat (0-1 cu FCSB).

Antrenorul Dan Petrescu mai are un an de contract cu formația din Gruia, însă nici măcar acesta nu știe care este viitorul său la club. Iată ce a spus „Bursucul” la conferința de presă premergătoare partidei cu Sepsi OSK.

„E cea mai rea perioadă din mandatul meu la CFR! Aș pleca numai în străinătate!”

„Nu e o situație prea bună pentru CFR, e prima oară în ultimii ani când echipa nu mai are șanse matematice la titlu, cu două etape înainte de final. Ne doream altceva, dar s-au întâmplat mult prea multe lucruri în acest an.

Am citit că se plângeau cei de la Roma că au jucat 55 de meciuri în acest sezon și au multe accidentări. Noi nu avem lotul Romei și am jucat 60 de meciuri. Cred că ăsta a fost principalul motiv, am alergat după trei iepuri și n-am prins niciunul. Am avut ghinioane cu accidentările.

E posibil să avem patru copii mâine în teren, sub 21 de ani, plus Yeboah. Pentru viitorul clubului e bine, dar la CFR nu se vrea viitor, se vrea prezent. Asta e realitatea lotului în momentul de față, sunt probleme interne.

În opinia mea, cei de la Sepsi sunt favoriți, la felul cum se prezintă lucrurile. Sunt convins că vor băga toți jucătorii înainte de Cupă, au entuziasm, joacă pe prime mari. Noi n-avem nici moral, nici spirit și nici jucători. E cea mai rea perioadă din mandatul meu la CFR.

Trebuie să vorbiți cu conducerea, nu știu nimic. Știu că mai am un an de contract, nu știu ce se va întâmpla la vară, dacă vom lua jucători. În momentul de față, sunt ca voi, nu știu nimic!

N-am primit nicio ofertă, dar dacă aș pleca de la CFR aș pleca numai în străinătate. Cu mine n-a vorbit nimic patronul până acum, încă nu ne-am întâlnit. Cred că la finalul sezonului ne vom întâlni, poate că a fost foarte ocupat, nu știu. Dânsul poate să facă ce vrea, e patron.

Cu mine sau fără mine, cu patronul actual sau cu alt patron, clubul va merge să câștige, are ceva în ADN. Ne-am obișnuit pe primul loc, și fanii vor mai mult și îi înțelegem”, a spus Dan Petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.