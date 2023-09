Dan Petrescu știe motivul pentru care Jeonbuk a ajuns la patru meciuri fără victorie

Jeonbuk, echipa pregătită de Dan Petrescu, a ajuns la patru meciuri fără victorie. În etapa a 29-a din campionatul Coreei de Sud, Jeonbuk a remizat cu Jeju, scor 0-0.

Dan Petrescu a declarat la finalul partidei că ghinionul este singurul motiv pentru care jucătorii săi nu au mai câștigat de patru etape.

”Sunt dezamăgit că nu am câștigat. Nu sunt dezamăgit de jucători, au alergat mult, dar chiar dacă îi învăț să șuteze, să paseze, tactici, nu îi pot învăța să aibă noroc. Am avut multe ocazii, dar nu am reușit să înscriem. Nu am avut deloc noroc”, a declarat Dan Petrescu, conform chosun.com.

De asemenea, tehnicianul a fost întrebat dacă echipa traversează o perioadă dificilă fiindcă el a fost numit la mijlocul sezonului.

”Nu avem nicio dificultate. Dacă devenim maai puternici până în decembrie și avem parte de un cantonament bun, vom avea parte de un an bun”, a mai spus Dan Petrescu.

Jeonbuk rămâne pe locul cinci în clasament, cu 43 de puncte, la egalitate cu Seoul, echipa de pe locul trei și la 18 puncte de Ulsan, echipa de pe primul loc.