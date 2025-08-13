Dan Petrescu, suspendare drastică după scandalul monstru făcut la CFR Cluj – U Craiova! Ratează inclusiv meciul cu FCSB și plătește și o amendă consistentă

Dan Petrescu a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican în timpul meciului CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-3 pentru proteste. Atunci, antrenorul echipei din Gruia a solicitat mai mult decât vehement, în zadar, acordarea unui penalty pentru ardeleni.

Trei etape de suspendare și 5000 de lei amendă pentru Dan Petrescu după evenimentele de la meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-3

Întrucât nu s-a întâmplat cum a dorit el, cel poreclit „Bursucul” a început să devină foarte agresiv la nivel verbal la adresa „centralului”, fiind ținut cu greu în momentele respective de către colaboratorul său Cristi Panin.

Mai mult, tehnicianul a continuat în aceeași manieră și după ce a primit cartonașul roșu și a refuzat timp de mai multe zeci de secunde să părăsească zona din jurul băncii sale și abia după acest interval de timp a urcat în tribună.

Astfel, în mod evident, el a ajuns în atenția Comisiei de Disciplină din cadrul FRF din cauza acelui episod. Iar în cursul zilei de miercuri și-a aflat pedeapsa.

Dan Petrescu a primit o suspendare de trei etape și urmează astfel să nu își poată conduce echipa la meciurile cu FC Botoșani și FCSB de pe teren propriu și cu Oțelul Galați din deplasare. De asemenea, antrenorul lui CFR Cluj a fost și amendat cu suma de 5000 de lei.