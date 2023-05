Dan Petrescu susține că echipa lui a fost privată de puncte din cauza erorilor de arbitraj: ”Trebuia să avem opt în plus!”

Echipa CFR Cluj a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia CS Universitatea Craiova, într-un meci al etapei a 7-a din play-off-ul Superligii.

După acest meci, Dan Petrescu a izbucnit ,la adresa arbitrajului.

El susține că echipa lui a fost privată de puncte în acest play-off.

”Trebuia să avem opt puncte în plus. Nu am jucat cel mai bun fotbal, nu am fost echipa care a jucat cel mai bine în acest sezon, dar asta este irelevant. Relevant este ce vedem noi aici, erorile de arbitraj”, a spus Dan Petrescu în emisiunea Fotbal Show, de la Prima Sport 1.