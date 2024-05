Dan Petrescu va fi prezent la sărbătoarea celor de la FCSB: „Au meritat acest campionat”

Echipa de fotbal CFR Cluj va întâlni FCSB, sâmbătă, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a 9-a a play-off-ului Superligii.

Jucătorii de la FCSB primesc trofeul și medaliile de campioni după meciul cu CFR Cluj

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în partida cu FCSB, de sâmbătă, presiunea cea mai mare va fi asupra jucătorilor săi, aflaţi în lupta pentru ocuparea unui loc care să le permită să evolueze în cupele europene.

„E clar că acest meci este mult mai important pentru noi decât pentru cei de la FCSB. Dar sunt sigur că cei de la FCSB vor trata meciul foarte serios, pentru că vor primi medaliile de campioni, stadionul va fi plin şi vor să arate că într-adevăr au meritat acest campionat.

Dar chiar dacă nu vor câştiga, eu cred că au meritat acest campionat. Nu ştiu prea multe, că nu am fost aici, dar au avut rezultate foarte bune şi au revenit atunci când nu au avut un rezultat bun. E clar că presiunea maximă acum este pe CFR Cluj, pentru că jucăm pentru un loc în cupele europene, ori de pe locul doi, ori de pe locul trei”, a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu a dezminţit zvonurile că are primă de calificare în cupele europene

Tehnicianul consideră că jucătorii săi trebuie să facă un joc perfect pentru a învinge FCSB pe teren propriu: „Sper ca jucătorii mei să facă un joc perfect, pentru că numai aşa putem avea un rezultat pozitiv. În celelalte trei meciuri nu au reuşit să câştige cu FCSB, dar au fost meciuri strânse, mici detalii au făcut diferenţa. Se poate întâmpla orice mâine. Acum sper ca ei să fie mai inspiraţi”.

Dan Petrescu a dezminţit zvonurile conform cărora ar avea promisă o primă în cazul în care CFR Cluj s-ar califica în cupele europene.

„Sunt trei echipe care se bat pentru locurile 2 şi 3, Farul, Craiova şi CFR Cluj, asta e clar. Eu nu am nicio primă pentru acest campionat, Doamne fereşte! Cum puteam să cer eu o primă pe munca altora? Eu am semnat de la 1 iunie, acum am venit doar să ajut. Indiferent ce se va întâmpla, nu pot să îmi iau prea multe merite.

Indiferent pe ce loc vom termina, nu voi lua niciun leu, nicio primă, contractul meu pe bani începe în sezonul următor. Dar sper să aibă jucătorii o primă şi să fie bine pentru ei. Eu sper să reuşesc să iau o primă pentru jucători. Dar eu în niciun caz nu am şi nu voi lua, asta e 100%”, a mai spus Dan Petrescu.