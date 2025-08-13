Dan Șucu a dat lovitura! A cedat un jucător la AC Milan în schimbul a 20 de milioane de euro

AC Milan era în căutarea unui nou fundaș central, după ce l-a vândut pe Malick Thiaw (24 de ani) la Newcastle United pentru aproximativ 40 de milioane de euro.

De Winter va purta tricoul cu numărul 5

Formația de pe San Siro a decis să investească o parte din bani pentru a-l lua pe Koni De Winter, un fundaș central belgian de 23 de ani.

Cota de piață a jucătorului este de 22 milioane de euro, iar Transfermarkt scrie că Dan Șujcu, acționarul majoritar de la Genoa, a încasat 20 de milioane de euro.

„AC Milan are plăcerea să anunțe transferul definitiv al lui Koni De Winter de la Genoa CFC. Fundașul belgian a semnat un contract cu clubul până la 30 iunie 2030.

Născut la Anvers (Belgia) pe 12 iunie 2002, Koni De Winter și-a început parcursul în fotbalul juvenil la Lierse, apoi la Zulte Waregem, înainte de a se alătura lui Juventus în 2018. A evoluat la echipele de tineret ale Bianconerilor, precum și la formația lor U23.

Și-a făcut debutul la prima echipă pe 23 noiembrie, într-un meci din UEFA Champions League împotriva lui Chelsea. După o perioadă de împrumut la Empoli, a făcut trecerea definitivă la Genoa, pentru care a jucat de 57 de ori și a marcat trei goluri în două sezoane.

În martie 2024, a fost convocat pentru prima dată la naționala Belgiei și și-a făcut debutul internațional împotriva Irlandei.

Koni De Winter va purta tricoul cu numărul 5”, a transmis formația antrenată de Max Allegri.