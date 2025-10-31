Dan Șucu a renunțat la directorul sportiv

Echipa italiană Genoa a anunţat vineri despărţirea de directorul sportiv, Marco Ottolini, iar presa italiană pronostichează: următorul pe listă ar putea fi antrenorul Patrick Vieira.

Echipa este ultima în clasamentul din Serie A

„Genoa anunţă că a încheiat colaborarea cu directorul său sportiv Marco Ottolini”, a declarat clubul într-un comunicat de presă. Ottolini, în vârstă de 45 de ani, se afla la conducere din septembrie 2022 şi a plătit preţul pentru începutul dezastruos de sezon al lui Genoa, care este ultima în clasamentul din Serie A, reuşind doar trei puncte în nouă meciuri (trei egaluri, şase înfrângeri), cel mai slab start din istoria clubului.

Potrivit presei italiene, Genoa s-ar putea despărţi şi de antrenorul Patrick Vieira, chiar înainte de următorul meci împotriva lui Sassuolo de luni, sau a doua zi după această partidă din etapa a 10-a din Serie A.

La începutul acestei săptămâni, proprietarul şi preşedintele român al lui Genoa, Dan Şucu, şi-a exprimat „încrederea totală în Vieira”. „Nu avem niciun plan B, C sau D”, a insistat el, doar că înfrângerea de acasă suferită împotriva lui Cremonese (0-2) a determinat conducerea clubului să ia măsuri.