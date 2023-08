Dan Șucu a spus cât a plătit Rapid pe trasnferuri în această vară: „Vrem să mai investim! Ofertele noastre sunt pe masă”

Principalul finanțator al Rapidului a făcut cunoscut faptul că grupare alb-vișinie va mai aduce jucători în viitorul apropiat.

Dan Șucu așteaptă un răspuns de la Laszlo Dioszegi pentru a-l transfera pe Marius Ștefănescu

Rapid a adus 10 jucători, dar vrea să mai transfere cel puțin doi. Unul dintre ei este Marius Ștefănescu, legitimat la Sepsi. FCSB a făcut și ea o ofertă pentru mijlocaș, mai consistentă decât a Rapidului, dar Dan Șucu este optimist, deoarece crede că are un atu.

„Nu este vorba despre o licitație. Noi am făcut primii oferta pentru Ștefănescu. Am înțeles că domnul Gigi Becali a oferit acum ceva mai mult, dar deocamdată Sepsi nu vrea să se despartă de jucător.

Domnul Laszlo Dioszegi a anunțat că va decide abia după returul cu Bodo/Glimt din play-off-ull Conference League (n.r. – care va avea loc joi).

Părerea mea este că, la oferte sensibil apropiate, cei care îl dau pe Ștefănescu ar trebui să ia în considerare că jucătorului i-ar fi mult mai bine să fie antrenat de Cristiano Bergodi, care și-l dorește mult și care îl cunoaște foarte bine.

Vom vedea ce va fi, dar cred că oferta noastră rămâne una de luat în seamă. Sper să nu fim doar a doua opțiune„, a declarat Șucu, potrivit gsp.ro.

„Vrem să mai investim! Ofertele noastre sunt pe masă”, a anunțat Dan Șucu

Jucătorii ajunși la Rapid în această vară sunt Răzvan Oaidă, Iulian Cristea, Claudiu Valentin Micovschi (toți aduși gratis), Christopher Braun (de la CFR Cluj), Borja Valle (Cartagena, ambii pentru 250.000 euro, Omar El Sawy (Csikszereda, 400.000 euro), Albion Rrahmani (FC Ballkani, 650.000 euro), Andrei Borza (Farul, 850.000 euro), Cătălin Cîrjan (împrumutat gratis de la Arsenal) și Claudiu Petrila (CFR Cluj, împrumutat pentru 500.000 euro, plus aceeași sumă pentru un transfer definitiv).

„Chiar am făcut un calcul și, trăgând linie, noi, în acest sezon, am făcut până acum transferuri de 3,4 milioane de euro. Nu am plătit toți banii, o parte urmează să o achităm. Dar aceasta este suma.

De fapt, e chiar ceva ceva mai mare, fiindcă, pe lângă banii pe transfer, cei pe care îi dai clubului de la care cumperi, mai sunt și alte cheltuieli, prime de instalare, comisioane către agenți. Dar suntem dispuși să mai investim pentru a întări și mai mult echipa. Ofertele noastre sunt pe masă”, a mai spus Dan Șucu.