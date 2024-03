Dan Șucu a spus de ce dă bani galeriei Rapidului: „Dacă transformăm pasiunea în profesie, avem o problemă”

Acționarul majoritar al Rapidului, Dan Șucu, a spus, recent, că a pus la dispoziția galeriei un fond de 25.000 de lei, pentru deplasări.

Dan Șucu recunaoște că dă bani galeriei, pentru deplasare, dar exclude varianta ca pasiunea să se transforme în profesie

Concret, suporterii sunt susținuți financiar în ceea ce privește închirierea autocarelor sau a vagoanelor de tren, iar de cel mult două ori pe sezon sunt ajutați și în ceea ce privește coregrafia.

Declarațiile au fost comentate, multe persoane din fotbal spunând că acest lucru nu este în regulă.

Pentru a clarifica lucrurile, Dan Șucu a detaliat problema. „Nu am spus că am dat bani galeriei. Din punctul nostru de vedere, pentru deplasări suntem de acord să contribuim la costuri când suntem solicitați. Asta am spus.

În ceea ce privește scenografiile, pentru una sau două am contribuit și noi cu ceva. Noi plătim autocarele direct la firma de transport, nu există o variantă prin care cineva să ia de acolo. În cele mai multe galerii, din ce am înțeles, primesc intrare gratuită.

La Rapid nu există bilete gratuite, ei își plătesc biletele. Nu e nicio problemă, chiar îmi face plăcere ca din acești bani să putem sprijini. Sunt unele persoane care nu pot să ajungă la Iași, la Craiova sau la Cluj.

Prezența într-o galerie, a fi membru într-o galerie, nu este o chestiune de profesie, este o pasiune. Dacă transformăm pasiunea în profesie, avem o problemă”, a declarat omul de afaceri, conform PlaySport.