Dan Șucu a vrut să cumpere echipa lui Gheorghe Hagi: „Era o poveste destul de frumoasă”

Unul dintre cei doi acționari ai Rapidului, Dan Șucu, a vrut să cumpere, în urmă cu 4 ani, acțiuni la FC Viitorul.

„Era o poveste interesantă, dar nu s-a materializat”, a spus Dan Șucu

Dan Șucu susține că a intenționat să facă acest gest pentru a-l ajuta pe Gheorghe Hagi să facă pasul înainte. El urma să fie ajutat de alți doi oameni de afaceri, dar tranzacția nu s-a materializat.

„Am mai avut o tentativă acum patru ani, când am încercat să cumpărăm 20%… eu am încercat să cumpăr 20%, Stanciu de la Emag şi domnul de la Bitdefender, am încercat să cumpărăm atunci 60% din Viitorul, dar afacerea nu s-a mai materializat.

Inclusiv domnul Talpeş atunci a participat, de la Bitdefender, era o poveste destul de frumoasă, erau trei firme româneşti de succes care încercau să ajute clubul domnului Hagi să facă pasul înainte.

Era o poveste interesantă, dar, din păcate, nu s-a materializat. Din păcate atunci, acum consider din fericire”, a declarat Dan Şucu, la Orange Sport.