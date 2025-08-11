Dan Șucu, atac devastator la adresa lui Gigi Becali: „Să te erijezi într-un cunoscător este deja prea mult”

Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, continuă războiul declarațiilor cu Gigi Becali, patronul FCSB, în contextul controverselor legate de înregistrarea jucătorului Malcom Edjouma.

Șucu a criticat dur modul în care Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), condusă de Gino Iorgulescu, a gestionat situația, acuzând un abuz grav pentru că regulamentul a fost modificat peste noapte, în timpul competiției, pentru a permite includerea lui Edjouma pe lista de jucători a FCSB. Dan Șucu a cerut demisia președintelui LPF, afirmând că Iorgulescu „se deplasează la palat pentru a pupa inelul” și că favorizează interesele lui Becali în detrimentul celorlalte cluburi.

De cealaltă parte, Gino Iorgulescu a explicat că modificarea regulamentului a fost făcută pentru a elimina o „șmecherie” în procedura de înregistrare a jucătorilor, precizând că nu l-a favorizat pe Becali și că decizia a fost luată în interesul tuturor cluburilor. Iorgulescu a catalogat criticile lui Șucu drept „agresive” și a spus că va discuta întregul caz în cadrul Adunării Generale a LPF.

Într-un comunicat de presă, Dan Șucu l-a acuzat pe Becali că „plimbă valize cu bani pentru a mitui jucători” și că, dacă nu accepți abuzurile sale, ești considerat „lipsit de inteligență și de bun-simț juridic”. Șucu i-a reproșat lui Becali că nu înțelege principiile colaborării în cadrul patronatului din Liga 1, unde toate cluburile trebuie să fie egale.

Dan Șucu a lansat un nou atac devastator la adresa lui Gigi Becali.

„Pot să înteleg, bineînțeles, până la un punct, că dl. Gigi Becali acționează doar în interesul domniei sale și nu pricepe ce înseamnă un mediu asociativ, nu înțelege că ai niște parteneri cu drepturi egale în acest patronat.

Și știm cu toții că nu se va schimba niciodată, deci nici măcar nu pot să-l acuz foarte tare… Dar să te erijezi într-un cunoscător, într-o Eminență a problemelor juridice mondiale, este deja prea mult.

Dl. Gigi Becali a încercat să-și rezolve propriul interes. Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu să se înțeleagă cu dl. Iorgulescu!”, a fost mesajul transmis de Dan Șucu, conform fanatik.ro.

Scandalul a început după ce, conform vechilor reguli, Malcom Edjouma nu ar fi putut fi trecut pe lista FCSB în campionat după ce fusese scos inițial de pe listă, dar o modificare ad-hoc a regulamentului făcută de LPF și FRF a permis acest lucru, provocând proteste din partea cluburilor Rapid și Universitatea Craiova.