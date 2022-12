Dan Șucu, candidat la președenția României!? Răspunsul dat de acționarul Rapidului: „Poate părea o matrice!”

Dan Șucu, acționarul celor de la Rapid, a vorbit recent despre o candidatură la președenția României.

Mai exact, Șucu nu pare încântat de o astfel de acțiune. Iată ce a spus oficialul giuleștenilor.

„Poate părea o matrice!”

„Exclus! În niciun caz! Nu am niciun fel de dorință, niciun fel de ambiții politice. Nu consider că am nevoie sau că am calitățile pentru a fi politician.

Sunt anumite lucruri care în politică se numesc calități, dar eu nu le-aș numi așa. Așa ceva e fără sens pentru mine!

Poate părea o matrice, dar nu e cazul. Zero intenție. Nici măcar o virgulă. Nu-mi place nici ideea.

Din punctul meu de vedere, singura implicare pe care o am în relația cu politicul e că sunt în același timp și președintele celei mai mare confederații patronale din România. În această calitate, negociem cu Guvernul, cu sindicatele, toate punctele de vedere și tot ceea ce ne interesează pe partea de patronat. Dar se rezumă aici.

Motivul pentru care sunt acolo e că sunt om de afaceri român, că dețin o companie de succes și pentru că nu lucrăm în niciun fel cu bugetul și cu statul. Clientul nostru este clientul final. Nu avem niciun fel de legătură, niciun fel de suprapunere cu bugetul de stat.

Am făcut foarte bine că am fugit de astfel de lucruri. Și aici la Rapid, când mă uit în spate, sunt destul de multe lucruri care vin de acum 10-12 ani, e foarte mult de curățat”, a declarat Dan Șucu, pentru fanatik.ro.