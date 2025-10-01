Dan Șucu îi oferă un contract-surpriză lui Hakim Ziyech! CFR Cluj, în cursa pentru mijlocașul liber de contract

Hakim Ziyech, mijlocașul marocan în vârstă de 32 de ani, rămâne liber de contract după despărțirea de Al-Duhail, iar opțiunile sale pentru un nou angajament cresc. Pe lângă oferta venită de la CFR Cluj, clubul italian Genoa, condus de Dan Șucu, i-a pus pe masă un contract pentru a-l convinge să se alăture echipei.

Genoa, o echipă aflată în dificultate după un început slab în Serie A, unde a strâns doar două puncte în cinci meciuri, are nevoie disperată de întăriri. Antrenată de Patrick Vieira, formația italiană vrea să profite de experiența lui Ziyech pentru a-și îmbunătăți parcursul în campionat, potrivit Transfer Feed. Nicolae Stanciu este deja în lotul clubului.

Cariera lui Ziyech a avut un moment de vârf acum cinci ani, când a fost transferat de la Ajax la Chelsea pentru 40 de milioane de euro. Însă, în Anglia, nu și-a confirmat potențialul, plecând gratuit la Galatasaray în 2024. După un parcurs modest în Turcia, a ajuns la Al-Duhail în ianuarie 2025, unde a jucat doar 13 partide și a oferit un gol și un assist. Deși a părăsit clubul după șase luni, rămâne o opțiune interesantă pentru echipele care doresc un mijlocaș experimentat și creativ.