Dan Șucu, întrebat direct: „Cât mai investiți la Rapid?”. Răspunsul a venit imediat

Omul de afaceri nu se ferește când vine vorba de a investi la Rapid, acolo unde, de 3 ani, este unul dintre acționar, cu peste 90% din acțiuni aparținându-i acestuia.

Dan Șucu, dispus în continuare să investească la Rapid, după ce a băgat 40.000.000 de euro

Dan Șucu a recunoscut că până acum a băgat 40 de milioane de euro în echipa de lângă Podul Grant, iar momentan nu are de gând să se oprească. Acesta a recunoscut că în momentul în care nu va mai dori sau nu va mai avea putere financiară, va căuta să-și găsească un asociat care să fie dispus să bage bani.

„Cât e nevoie. Dacă o să ajung la concluzia că nu pot eu, o să-mi caut parteneri. Sunt destul de asociativ, dar în clipa de față prefer ca lucrurile să meargă în direcția pe care am început-o.

Fotbalul nu este un business profitabil, dar trebuie să devină. Piața fotbalului este într-o creștere majoră, în România”, a declarat Dan Șucu pentru

Patronul de la Genoa și Rapid spune că își dorește să existe o colaborare mai bună între cele două echipe. Șucu spune că vrea inclusiv ca jucători ai formației italiene să vină în SuperLiga, pentru a ajuta la progresul lor și la rezultatele celor de la Rapid.